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Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı
KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE TRAFO FABRİKASINDA, İŞ MAKİNASINA GİYSİSİNİ KAPTIRAN İŞÇİ, YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
KOCAELİ 08.10.2020, 10:14
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde trafo fabrikasında, iş makinasına giysisini kaptıran işçi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah 08.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak’ta bulunan trafo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafo fabrikasında çalışan S.M. adlı işçinin giysisi, bir anda çalıştığı makinaya sarıldı. Giysisinin makineye dolanması sonucu yaralanan S.M., olay yerine çağrılan ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri iş kazası hakkında inceleme başlattı.
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