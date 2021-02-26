Makas atan bir otomobil yüzünden bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde makas attığı iddia edilen bir otomobil yüzünden kontrolünü kaybeden bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Burhan K. idaresindeki 34 DZL 57 plakalı otomobil, başka bir otomobilin makas atması sebebiyle kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Burhan K.’nin annesi Cemile K. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza alanına gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Cemile K., ambulansa Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.