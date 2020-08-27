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“Mahallemde Şenlik Var” ekibi Fatih Sultan’da
BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU ÇOCUKLARI EĞLENDİREN “MAHALLEMDE ŞENLİK VAR” PROGRAMI FATİH SULTAN MEHMET PARK’INDA GERÇEKLEŞTİ.
KOCAELİ 27.08.2020, 13:45
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Başiskele Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu çocukları eğlendiren “Mahallemde Şenlik Var” programı Fatih Sultan Mehmet Park’ında gerçekleşti.
Başiskele Belediyesi “Mahallemde Şenlik Var” programı kapsamında Nasreddin Hoca, Karagöz ve Hacivat gösterileri,anlatı yarışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinlik temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleşiyor. Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Park’ında gerçekleşen etkinlikte küçük çaplı yapılan yarışmalara katılan çocuklara da sürpriz hediyeler veriliyor.
Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde konumlandıran koltuklarda yapılan program maske dağıtım ve kontrolleri yapılarak gerçekleşiyor.
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