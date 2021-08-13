Mahalle içindeki tır parklanmalarına ceza

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde trafik akışının aksamaması denetimlerini sürdürürken, tır parkları yerine mahalle içlerine park edilen tır ve kamyonlara da cezai işlem uyguluyor. Bu konuda tolerans gösterilmediğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların can güvenliğini de tehdit eden parklanmalara yönelik uygulanan cezai işlemler sonrası tır şoförleri ilçedeki tır park alanlarına yönlendiriliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bu konuda asla taviz vermeyeceklerini belirterek, “Zabıtamız gerekli çalışmaları yürütüyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğine zarar verecek bu tür parklanmalara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Körfez Belediyesi, mahalle aralarındaki parklanmaların önüne geçmek adına Kabakoz bölgesinde 300 araçlık tır parkını hayata geçirmişti. Belde Garajı dışında araçların park edilebileceği tır parkına bir de ücretsiz servis koyuldu. Şoförler araçlarını bıraktıktan sonra gideceği yere bırakılıyor ve yine oradan alınarak park alanına getiriliyor.