Macar basını Tökeli İmre anı evi için Kocaeli’ye geldi

Avusturya’ya karşı amansız savaşlar veren daha sonra ise Osmanlı İmparatorluğuna sığınarak Kocaeli’de ölen Macar Kralı Tökeli İmre için anı evi oluşturulmuştu. ‘Misafirimiz olun’ programı ile Macaristan’dan gelen heyet ise Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret etti.

Kültür Bakanlığı Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Misafirimiz olun’ programı ile Kocaeli’ye gelen yaklaşık 20 kişilik Macar basın heyeti, Tökeli (Thököly) İmre anı evini ziyaret etti. Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği programı ile Kocaeli’ye gelen Macaristan basın heyeti, bu kapsamda İstanbul, Bursa ve Ankara’daki kültür varlıklarını da yerinde inceleme fırsatı buldu. ‘Misafirimiz olun’ programına katılan Macaristan basın heyeti Türkiye ve Macaristan arasında var olan ilişkileri pekiştirerek, iki ülke halkları arasındaki dostluk duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Macar basın mensupları, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tökeli İmre anı evinde; döneme ait gravürleri, anı paraları, belgeler ve yağlı boya tabloların röprodüksiyonlarından oluşan 96 adet eseri inceledi. Kocaeli’de güzel vakit geçiren basın mensupları, Türkiye-Macaristan arasındaki kültürel alışverişe önemli katkı sunulmasını hedefliyor.