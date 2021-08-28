Maç öncesi Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti

Kocaelispor’un Samsunspor ile karşılaşacağı maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanı sırasında oyuncularla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kendinizi bir maça fiziksel olarak hazırlayabilirsiniz. Ancak bir tarafta ruh ve başarı içinde inanç olmalıdır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Samsunspor ile zorlu bir maçta karşı karşıya gelecek Kocaelispor’u antrenmanda ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Körfez Brunga Tesisleri’nde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Kulübü Başkan Engin Koyun ve yöneticilerinde hazır bulunduğu birliktelikte, önce tesisleri gezen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenileme çalışmalarını yerinde gören Başkan Büyükakın, antrenman sahasında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Büyükakın, “Süper Ligde bile Kocaelispor taraftarının takımını sahiplendiği kulüp sayısı çok azdır. Kıymetli Hocamızla hastaneye yatmadan önce bir araya geldiğimizde kendisine, bu şehre on beş senelik bir plan yapmasını istemiştik. Bu takım bir gün geldiğinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak bir sistemi hayal etmesini istemiştik. Bunun için de tesis ve altyapı konusunda her şeyi hazırlayacağız” dedi.

Teknik heyetten altyapıdan yetişecek sporcuları bu kente kazandırmasını ve 15 yıllık stratejik bir plan hazırlaması üzerine bir taleplerinin olduğunu bir kez daha belirten Başkan Büyükakın, “Bu nedenle Kocaelispor sadece Süper lige yükselme gibi bir amaçla yetinmesin, Avrupa’da derece yapacak şekilde kendisini geleceğe hazırlasın istedik. Bu vizyonla hareket edilmesini istiyoruz” ifadelerini sarf etti. “Teknik Direktörümüze bizler çok güveniyoruz” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kocaelispor yönetim kurulu, hocamızın teknik olarak herhangi bir işine karışmadığını biliyoruz. Tüm teknik kararları hocamız ve ekibi alıyor. Yönetim ve bizler sadece Kocaelispor’un başarıya gide yolda işini kolaylaştırmak için varız. Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım. Siyasetçiyim ama siyasetin gölgesini sizlerin yani Kocaelispor’un üzerine düşürmüyoruz. Sizlerin fedakârlık göstermeniz de gerekmektedir. Sizden beklediğimiz amatörlükte ruh ve inançtır. Yani sizlerden ruh amatörlüğü bekliyoruz” diye konuştu.