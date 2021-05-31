Liseli öğrenciler bu proje ile suyun önemine dikkat çektiler

Kocaeli’nin Başiskele İlçesinde bulunan Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi’nin dört ülkeyle ortaklaşa gerçekleştirdiği ’Su Okur Yazarlığı’ uluslararası E-twinning Projesi ilgi gördü.

Dünya’da suyun önemine ve su kullanımına dikkat çekmek için başlatılan, su kıtlığı, su ve enerji ve su ve sanat ilişkisi gibi üç farklı başlıktan oluşan projeye dört ülkeden birçok öğrenci katıldı. Katılan bütün öğrenciler Web 2.0 araçları kullanarak İngilizce logo, afiş, sunumlar, videolar ve makaleler hazırladı. Proje kapsamında tüm ortak okullar ülkelerinin, yaşadıkları şehrin ve okullarının İngilizce olarak tanıtımını hazırladı, webinar ve seminerler düzenledi ve bunları E- twinning portalında ve sosyal medyada yayınladı.

Çalışmalar e-safety tarafından ödüllendirildi

İtalya, İspanya, Litvanya ve Türkiye’den üç farklı okul dahil olmak üzere sekiz ortak ile Servetiye Cephesi Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar e-safety tarafından bronz sertifika ile ödüllendirildi. Bugüne kadar altı aşaması tamamlanan projenin son dört aşamasına geçildi. Proje yaygınlaştırma faaliyetleri arasında Webinarlar, toplantılar, sunum ve tanıtım medya çalışmaları yapıldı.

Proje koordinatörü Sibel Çakıcı Öztürk yapılan bu projenin öncelikli amacının öğrencilerin yabancı dil becerilerini ve yeni web 2 araçlarının kullanımı öğrenerek bilişim becerilerini geliştirmek, ayrıca öğrencilere takım çalışması, işbirliği ruhu kazandırmak ve öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirerek hayata hazırlamak olduğunu belirtti. Öztürk, projenin somut çıktısı olarak bir dergi yayınlanacağını ve tüm çalışmaları bu dergi ile taçlandıracaklarını ifade etti.

“Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum”

Okulun yeni açılmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını belirten Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya,“ Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi proje okulumuz bu yıl yeni açılmasına rağmen ilçemizde kısa sürede başarılı çalışmaları ile il genelinde övgü ile bahsedilen bir okulumuz haline geldi. Başiskele İlçemiz, eğitimde Kocaeli’de ilk sırada yer alan bir ilçe. Yeni açılan okulumuz da bu başarıya diğer okullarımız gibi, önemli katkılar sunuyor. Bu güzide okulumuzun başarılı idarecileri okul Müdürümüz Musa Kurt bey başta olmak üzere ve Müdür yardımcısı Mahmut Kılıç’ı, projeyi yürüten İngilizce Öğretmenimiz Sibel Çakıcı Öztürk ve 15 kişilik ekibini ve tüm kadrosunu ve çalışanlarını, öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.