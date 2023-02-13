Lise öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Körfez Ticaret Odası’nın pilot okulu Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri depremzedeler için soba üretmeye başladı.

Körfez Ticaret Odası’nın 2018 yılından bu yana pilot okulu olan ve pek çok başarıya imza atan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran depremlerden etkilenen afetzedeler için soba üretimine başladı. Sac varilden üretilecek olan sobaların deprem bölgesindeki ısınma sorununun bir kısmına çözüm getirmesi bekleniyor. Körfez Kalburcu köyü sakinlerinin yapacağı odun yardımı ile birlikte ürünlerin deprem bölgesine götürülmesi sağlanacak.

Öğrencileri tebrik eden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Onlarla gurur duyuyoruz. 2018 yılından bu yana destek verdiğimiz okulumuz depremzedeler için sac varilden soba üretecekler. Bu dayanışmanın en doğru örneğidir" dedi.