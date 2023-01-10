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Lisans öğrencilerine 2 bin TL’lik eğitim desteği

Körfez Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik 2 bin TL’lik eğitim desteği için başvurular başladı.

KOCAELİ 10.01.2023, 10:46
Lisans öğrencilerine 2 bin TL’lik eğitim desteği

Körfez Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik 2 bin TL’lik eğitim desteği için başvurular başladı.

Körfez Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için yapacağı 2022-2023 yılı eğitim dönemini kapsayan eğitim desteği başvuruları 22 Ocak’a kadar internet üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitim desteği 2022-2023 eğitim yılında herhangi bir üniversitenin lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptıran ve aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Eğitim süresince, bir kez tek seferde 2 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Eğitim desteğinden, devlet üniversiteleri ile Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.

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