Limanlarda kadın operatör istihdam edilecek
KÖRFEZ TİCARET ODASI, LOJİSTİK ALANINDA İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN KALKINMA AJANSI PROHJESİNİ BAŞLATTI. PİYASADAKİ TALEBİ KARŞILAYACAK ŞOFÖR VE İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ BULUNAMADIĞI İÇİN GENÇLERİ BU ALANDA TEŞVİK EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI. AYRICA, KADIN İSTİHDAMININ ARTMASI İÇİN KADINLARIN LİMANLARDA ÇEKİCİ OPERATÖRÜ OLARAK YERLEŞTİRİLMESİ DE PLANLANDI.
Körfez Ticaret Odası, lojistik alanında istihdamı artırmak için proje başlattı. Piyasadaki talebi karşılayacak şoför ve iş makinesi operatörü bulunamadığı için gençleri bu alanda teşvik edilmesi için çalışmalara başlandı. Ayrıca, kadın istihdamının artması için kadınların limanlarda çekici operatörü olarak yerleştirilmesi de planlandı.
Körfez Ticaret Odası, lojistik alanında istihdamı artırmak maksadıyla Kalkınma Ajansı Projesini başlattı. Proje çerçevesinde ilk toplantı Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya; Körfez Ticaret Odası temsilcileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) temsilcisi, 9.Komite (Lojistik ve Nakliyat sektörü) üyeleri, DP World Limanı temsilcileri ve Yılport Limanı temsilcileri katılım sağladı. Yapılan toplantıda, sektördeki işverenlerin piyasada talebi karşılayacak kadar şoför ve iş makinası operatörü bulamadığı ve bu maksatla; genç bireyleri bu alanda çalışmaya teşvik etmek için neler yapılacağı konuşuldu. Proje çerçevesinde Körfez Ticaret Odası, MARKA ve sektör temsilcilerinin işbirliği ile ağır tonaj şoförü ve iş makinesi operatörü yetiştirilmesi planlandı. Yapılması planlanan istihdam odaklı pilot projenin, sektör için örnek teşkil etmesi açısından önemi vurgulandı.
Limanlarda kadın operatör istihdamı
Öte yandan, geliştirilen proje çerçevesinde kadınların limanlarda çalışmak üzere çekici operatörü olarak yetiştirilmesi planlandı. Projenin gerçekleşmesiyle, kadın istihdamını artırmak ve kadınların farklı sektörlerde çalışmasına örnek oluşturmak gayelendi.