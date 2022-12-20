Leyla Hanım filmi, 11 Şubat’ta izleyiciyle buluşuyor

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan, başrolünü Özge Borak’ın üstlendiği Leyla Hanım belgesel filmi 11 Şubat 2023’te izleyiciyle buluşacak.

Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi galaya hazırlanıyor. İzmit Belediyesi katkılarıyla hazırlanan, doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, 11 Şubat 2023’te izleyiciyle buluşacak. Mayıs ayında çekimleri tamamlandıktan sonra birçok film festivalinden ödül alan Leyla Hanım belgesel filminin ilk gösterimi için özel sahneler çekildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kartepe’de kurulan film setine giderek, tüm gün çekimleri takip etti.

“Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum”

Başkan Hürriyet, “Verdiğimiz emekler karşılığını buluyor. Efsane isim Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. Filmimiz festival yolculuğunu da oldukça başarılı geçirdi. Birçok festivalden ödüller aldık. Galamızı 11 Şubat 2023’te yapacağız, Leyla Hanım filmimizin vatandaşlarla buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz” dedi.