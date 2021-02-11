banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel

Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını mezarı başında andı

Trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, düzenlenen programla mezarları başında anıldı.

KOCAELİ 11.02.2021, 15:54
2
Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını mezarı başında andı

Trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, düzenlenen programla mezarları başında anıldı.

İzmit Belediyesi, 11 Şubat 1971’de görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve aynı araçta bulunan meclis üyeleri Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ve İsmail Kolaylı’yı, vefatlarının 50’nci yılında mezarları başında andı. Bağçeşme Mezarlığında düzenlenen programa; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, meclis üyeleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığındaki anma programında, İzmit İlçe Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından bir konuşma gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Belediye başkanlığı yaptığı dönemde İzmit’e büyük katkılar sağlamış olan Leyla Atakan, aradan yıllar geçmesine rağmen tüm İzmitliler tarafından hatırlanıp, anılıyor. Rahmetli Leyla Atakan’a saygı duyduğumuzu göstermenin en güzel yolu; onun açtığı yola, gösterdiği önemli işlere gerçekten sahip çıkmak, hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bizim sorumluluğumuz, onların kentimize nasıl bir faydası olduğunu anlatarak, İzmit’i bir adım daha öne götürecek olan çalışmalara imza atmaktır. Bu sorumluluğumuzu hiç unutmayacak, hep hatırlayacağız. Leyla Atakan ve aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ve İsmail Kolaylı’yı ölümlerinin 50’nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Mekânları cennet olsun” dedi.

Leyla Atakan ve arkadaşlarını anma programında, okunan duaların ardından protokol tarafından mezara karanfil bırakıldı. Buradaki programın ardından merhum Leyla Atakan ve mesai arkadaşları için Fevziye Camii’nde Mevlid-i şerif okundu. Program sonunda vatandaşlara gülsuyu ve helva ikramı yapıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16