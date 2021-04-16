Kuruçeşme tramvay hattına çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar başladı. Proje kapsamında yer teslimi yapılan tramvay hattında çalışmalar Kuruçeşme yazıhaneler bölgesinde yapılacak. Ulaşıma konfor getirecek dev projeleri vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesindeki mevcut Akçaray tramvay hattı, Plajyolu İstasyonundan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak.

Plajyolu-Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattında çalışmalar başladı. Çalışma kapsamında mevcut Akçaray tramvay hattı, Plajyolu İstasyonundan D’100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. İlk çalışmalar Kuruçeşme yazıhaneler bölgesinde yapılacak. Proje kapsamında otoban girişinde yer alan yazıhaneler bölgesindeki yol UKOME kararıyla trafiğe kapatıldı.

Plaj yolu-Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş için İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Kuruçeşme tramvay hattı ile İzmit Otogarı’ndan Kuruçeşme’ye ulaşım daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleşecek.

Mevcutta bulunan D-100 yönüne gidiş için İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme Kavşağı yeniden düzenlenecek. 78 milyon 468 Bin TL değerindeki projede 322 metre çelik köprü, 812 metre çift hat, 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü imalatı gerçekleştirilecek.