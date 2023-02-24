Kuruçeşme tramvay hattı rayları döşeniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kuruçeşme’ye uzanacak tramvay hattı projesinde çalışmalar sürüyor. Akçaray tramvay hattını D-100 Karayolu’nun üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak köprüde raylar döşeniyor.

Akçaray tramvay hattının yeni istasyonu olacak Kuruçeşme’de çalışmalar devam ediyor. Yeni tramvay hattı için 332 metre uzunluğundaki köprünün çelik kiriş montajı tamamlanmıştı. Çelik kiriş üzerine raylar döşeniyor. Şu ana kadar 300 metre ray imalatı gerçekleştirildi. Akçaray’ın 16. istasyonu olacak Kuruçeşme istasyonunun zemin imalatı tamamlandı. İstasyonun üzerini kapatacak çelik aksam montajına başlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni hattıyla tramvay 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak.