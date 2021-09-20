Kuruçeşme Barış Parkı bakımdan geçti

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme’de bulunan Barış Parkı’nda bakım çalışması yaptı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parkların daha estetik ve konforlu bir yapıya kavuşmasını hedefleyen ekipler parklarda boya, bakım ve tamirat çalışmalarına Kuruçeşme’de devam etti. Bu kapsamda ekipler, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Sevilmiş Sokak Barış Parkı’na 2 adet bank yerleştirerek tel örgü tamirini yaptı. Oyun gruplarının tamirini ve boyamasını tamamlayan ekipler kentin diğer bölgelerinde de çalışmalarına devam edecek.