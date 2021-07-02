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Kurtuluş coşkusu Sarısu Gençlik Kampına taşındı

İzmit Belediyesinin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında, Sarısu kampında konser düzenlendi.

KOCAELİ 02.07.2021, 11:30
Kurtuluş coşkusu Sarısu Gençlik Kampına taşındı

İzmit Belediyesinin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında, Sarısu kampında konser düzenlendi.

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında İzmit Belediyesinin kurtuluş coşkusunu taşıdığı Sarısu Gençlik Kampı’nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Gençlerin su sporları ve kano turu ile denizin keyfini çıkardığı günün akşamı sahneye Retrobüs adlı müzik gurubu çıkarak seslendirdikleri nostaljik tarzları ve şarkılarıyla gençleri geçmişe götürdü.
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