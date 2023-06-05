Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı binlerce el yapımı ürün, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gölcük Belediyesi’nin Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK), meslek sahibi olmayı hedefleyen veya el becerilerini geliştirmek isteyen bireylere eğitim imkanı sunuyor. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde GÖLMEK’in 17 kurs merkezinde, 1432 kursiyerin ürettiği el emeği göz nuru binlerce eserden oluşan yıl sonu sergisi, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda geniş katılımla açıldı.

El emeği ürünleri inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel ürünleri üreten kursiyerleri tebrik etti. Başkan Sezer, yaptığı konuşmada, el emeği ürünlerin önemine vurgu yaparak, kursiyerlerin yeteneklerini sergilemesinden büyük gurur duyduğunu belirtti. GÖLMEK ve Halk Eğitim Merkezi arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Başkan Sezer, kursların bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olması yanında, kültürel mirasın geleceğe taşınmasına önemli bir katkı sunduğunu söyledi.

Sergide, çeşitli alanlarda eğitim gören binlerce kursiyerin; emeğini ve yeteneklerini yansıtan el emeği ürünleri sergilendi. Mefruşat, giyim, el sanatları, resim, cilt bakımı, örgü, iğne oyası, makine nakış, el nakışı, takı tasarım, kırkyama, pastacılık ve moda tasarım gibi farklı branşlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kursiyerlerin el becerilerini sergileme ve toplumla paylaşma fırsatı buldukları sergi 3 gün boyunca açık kalacak. Birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergi 8 Haziran günü saat 20.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Önceki dönem Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Gölcük Belediyesi başkan yardımcıları, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.