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Kurban pazarı esnafına hijyen seti
Çayırova Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Akse mahallesinde kurulan kurban pazarındaki esnafa hijyen paketi dağıttı.
KOCAELİ 05.07.2022, 20:14
Çayırova Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Akse mahallesinde kurulan kurban pazarındaki esnafa hijyen paketi dağıttı.
Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, kurban satış alanının güvenlik ve denetimini sağlarken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de esnafa hijyen paketi dağıtımı yaptı. İçerisinde şampuan, kolonya, dezenfektan ve parfüm yer alan paketler tüm esnaflara ulaştırıldı. Belediye ekipleri, esnafa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamlarını ileterek hayırlı işler diledi. Ekipleri güler yüzle karşılayan esnaf, ekipler aracılığıyla Başkan Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini ileterek, satış alanında verilen hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirdi.