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Kurban pazar yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

KOCAELİ 15.07.2021, 11:00
Kurban pazar yerleri ilaçlanıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

Yapılan bu uygulama sayesinde karasinek, sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlanıyor. İnsan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanan ilaçlama uygulamasını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Derince, Körfez, Gölcük, Çayırova, Dilovası, Darıca ve Gebze’de konuşlandırılan 7 kurban pazarında 8 ekip, 27 kişi ile günlük periyotlarla 675 çadırda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
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