Kurban kesim elemanlarını bayrama hazırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesim yapacak kişilere eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesim yapacak kişilere eğitim vermeye devam ediyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimi başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi veriliyor. Bayram öncesinde, kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine yardımcı olmak için kesim yapacak kişilerin eğitilmesine devam ediyor. Kurban kesecek kişilerin kurban kesmenin İslamiyet’teki yerini ve önemini kavramaları ve kurban kesim işlemini İslâmî kurallara göre gerçekleştirebilmeleri için verilen eğitim; “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslâmiyet’teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden oluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İçişleri Bakanlığı Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler Konulu Genelge, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kararları doğrultusunda; kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi veriliyor.

Haftanın üç günü gerçekleştirilen eğitimin teorik kısmı KO-MEK usta öğreticileri tarafından veriliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından da verilen teorik eğitimlere ilâveten, uygulamalı kısım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Mezbahası’nda gerçekleştiriliyor.