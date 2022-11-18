Kurallara uymayan pazarcılar denetimlerde tespit edilecek

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetim yapıyor.

İlçede kurulan pazar yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetim yapıyor. Denetimlerde, semt pazarları kurallarına aykırı hareket ederek satış yaptığı tespit edilen pazarcı esnafına idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.