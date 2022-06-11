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Kültür festivali ertelendi

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali, hava koşulları sebebiyle ertelendi.

KOCAELİ 11.06.2022, 13:54
Kültür festivali ertelendi

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali, hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Çayırova Belediyesi’nin Kırşehirliler Derneği, Yozgatlılar Derneği, Çankırılılar Derneği ve Tokatlılar Derneği ile birlikte düzenlediği festival, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi. Ender Balkır, Serpil Sarı, Fikret Dolu, Yıldırım Gömleksiz ve yöresel sanatçıların sahne alacağı festival, 26 Haziran Pazar günü belediye açık otoparkında gerçekleşecek.

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