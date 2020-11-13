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Kullar’a FIFA standartlarında futbol sahası

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞİSKELE İLÇESİ KULLAR SPOR TESİSLERİNE FIFA STANDARTLARINDA FUTBOL SAHASI YAPIYOR.

KOCAELİ 13.11.2020, 13:46
Kullar’a FIFA standartlarında futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Kullar spor tesislerine FIFA standartlarında futbol sahası yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Kullar spor tesislerine FIFA standartlarında futbol sahası yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarda 105 çarpı 71 metre sentetik çime sahip olacak. Ekipler tarafından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında futbol sahasının yer alacağı alandaki atık toprakları çıkardı. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından bölgenin yeşil bir görüntü ve sağlam bir zemine kavuşması için temiz toprak serimi yapılacak.

FIFA standartlarına uygun olarak yapılan saha sentetik çimden yapılacak. Sahanın etrafı tel örgüyle kapatılacak. Ayrıca sahaya drenaj ve aydınlatma sistemi yapılacak. Saha tamamlandığında spor kulüpleri tarafından kullanılacak.
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