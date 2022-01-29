Küçük ressam, boya ve fırça takımına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 7 yaşındaki ressam Sare’nin boya ve fırça takımı isteğini yerine getirdi.

Sanat ve tasarım alanında kursiyere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) geleceğin ressamlarına da destek oluyor. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve çalışmalar yürüten KO-MEK, boya ve fırça takımı isteyen minik ressam Sare’nin çağrısını cevapsız bırakmadı. KO-MEK, bu kez resim yapmasını çok seven ama şövale ve fırça takımı almakta güçlük çeken 7 yaşındaki Sare Tütüncü’ye destek oldu. Sare’nin çağrısını cevapsız bırakmayan KO-MEK; minik ressama şövale, boya ve fırça takımı hediye etti. Birçok resim yaparak yarışmalarda dereceler alan minik ressam Sare, “Resim yapmayı çok seviyorum. Okulda yaptığım resimler yarışmalarda dereceye girince artık resim yapma fikrim iyice oluştu. Resim yapmak çok harika bir duygu, bana mutluluk veriyor, ilerde ressam olup sergiler açmak istiyorum. Annem, babam da bana destek oluyor. Resimlerimi hayal ederek kurgulayarak çiziyorum. KO-MEK’i daha önceden de biliyordum. Annem vasıtasıyla ulaştım, bana destek olup bu güzel takımı gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum’’ diyerek duygularını dile getirdi.

Adeta 10 parmağında 10 marifet olan Sare, resimle birlikte kitap okumayı ve yazmayı da çok seviyor. Daha okuma yazmaya yeni başladığı dönemde annesine kitap yazmaya başlayan Sare, kısa sürede kitabı bitirerek baskıya verdiğini ve yayınlandığını da belirterek, bu alanda da iddialı olduğunu ifade ediyor.