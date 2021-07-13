KTO temmuz ayı komite toplantıları yapıldı

Körfez Ticaret Odası temmuz ayı komite toplantıları yüz yüze gerçekleştirildi. Yapılan toplantılarda pandemi sonrası normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar detaylı olarak görüşüldü.

Körfez Ticaret Odası komite toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda, komite üyeleri ile gündem maddeleri teker teker görüşüldü. Gündem maddelerini üye ziyaretleri, komite üyeleri oryantasyon programı, akademik danışman ile yürütülen algı ve bilinirlik çalışmaları, yeni dönem stratejik plan, temmuz ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, temmuz ayı meclis toplantısı komite sunumu gündem maddelerini oluşturdu. Bayram sonrası pandemi tedbirlerine de dikkat edilerek, üye ziyaretlerinin başlatılmasına karar verildi.

Sektör sorunları görüşüldü

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesinde gündeme ek olarak, Körfez Belediyesi ruhsat ve iskan çalışmaları, laboratuvar işlemleri, bayram sonrasında ilgili kurumların katılımı ile toplantılar organize edilmesi ve istişare toplantılarının arttırılması görüşüldü. Nakliye komitesi ile yapılan toplantıda, sektör sorunları detaylı olarak konuşulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazılmak üzere belli konular ele alındı. ADR’si olmayan araçların muayene istasyonlarında yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sorunları, Kuzey Marmara özel köprülerinde araçların OGS ve HGS borçları nedeniyle yaşanılan sorunlar detaylı olarak konuşularak TOBB’a yazılmak üzere notları alındı.