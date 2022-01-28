Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın yönetiminde yapıldı. Toplantıda, oda faaliyetleri sunumu Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan tarafından yapıldı. Güncel gümrük ve ihracat verilerini meclis üyeleriyle paylaşan Gülçan, mevcut ekonomik duruma yönelik "İhracat verilerinin iyi yönlü ilerlemesinin umut verici olduğunu takip etmekteyiz" dedi.

Bütün sektörlerde ara eleman sıkıntısı çekildiği ve bundan sonraki dönemde çok daha fazla teknik personel ihtiyacı duyulacağını belirten Gülçan, üyelerden 2018 yılından beri KTO’nun pilot okulu olan ve 2021 yılında MEB ve TOBB İş Birliği Protokolü’ne dahil edilen Körfez MTAL’deki öğrencileri yakından tanıyarak kendilerine nitelikli bir staj imkanı sunmalarını, akabinde başarılı öğrencileri ise kalıcı olarak istihdam etmelerinin önemini vurguladı.

"Oda hizmetlerimizi anlatmaya devam ediyoruz"

Körfez Ticaret Odası komite ve meclis üyeleri, üye ziyaretlerini pandemi boyunca da ya telefon aracılığıyla ya da pandemi kurallarına uygun olarak fiziki şekilde sürdürmeye ve üyelerin talep, görüş, önerilerini alıp takip etmeye devam etmişti. 2022 yılının başlamasıyla da yine çok hızlı bir şekilde üye ziyaretleri sürmeye devam etti.

Başkan Vekili Gülçan, "2022’nin başlamasıyla komite ve meclis üyelerimiz ile birlikte hızımızı artırarak devam eden üye ziyaretlerimizde üyelerimizin sorunlarını toplayıp ilgili mercilere iletip sonuçlarını takip ediyor, oda hizmetlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren ziyaretler gerçekleştiren tüm komite ve meclis üyelerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Meclis toplantısı, şubat ayı toplantı tarihinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.