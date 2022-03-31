KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası (KTO) mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası mart ayı meclis toplantısı, Mustafa Efe Konferans Salonu’nda Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Mart ayında 5. Komite (Gıda) adına Alpaslan Yayla söz aldı. Alpaslan Yayla, ay içerisinde Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Körfez Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen gıda sektör çalıştayı hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından 4. Komite adına söz alan Erdal Yavuz, Körfez Ticaret Odası bünyesinde gerçekleştirilen "Geri Dönüşümcüler İstişare Toplantısı" hakkında bilgilendirme yaptı. Genç Girişimciler İcra Kurulu adına Yunus Coşkun söz aldı ve il genelinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Körfez Ticaret Odası’nda geniş katılımla gerçekleşen tanışma programı hakkında bilgi verdi.

Ardından Kadın Girişimciler İcra Kurulu faaliyetleri ile ilgili Hazel Uzun meclis kürsüsünde yerini aldı. Yapılan sunumda, sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe rol model kadın sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi" Körfez mahalle muhtarlarına anlatılarak genç kadınlara ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.