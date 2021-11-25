KTO kasım ayı meclisi toplandı

Körfez Ticaret Odası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kasım ayı meclis toplantısı, KTO Mustafa Efe Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Oda faaliyetleri sunumu, Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan tarafından yapıldı. Güncel gümrük ve ihracat verilerini meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Gülçan, "İstikrarla şekillenen ticari faaliyet sistemlerinin yapı taşı olan rekabet ve fiyat istikrarının düzensizliği; ticaretteki denge unsurunu derinden etkilemektedir. Ürün hizmet ve ham madde fiyatlandırmalarını öngörebilmek için döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarının daha sabit bir dengeye hızla kavuşturulmasını en büyük temennimizdir" dedi.

"Çözüm önerilerini aynı dilden ifade etmeliyiz"

4. Komite adına Erdal Yavuz söz alarak, sektörel sorunlar hakkında bilgi verdi. Yavuz, "Tüm sektörlerin diğer odalarla müşterek komite toplantıları gerçekleştirmesini öneriyorum, güncel ortak sorunları istişare ederek müşterek bir yol haritası oluşturarak, çözüm önerilerimizi aynı dilden ifade ederek yol alabiliriz" diye konuştu.

Meclis, aralık ayı toplantı tarihinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.