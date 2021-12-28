KTO, genç girişimcilerle bir araya geldi

Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından, genç girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak uygulamalar kapsamında iş geliştirme toplantısı düzenlendi.

Genç girişimcilerin fikirlerini iş dünyasının deneyimleri ile paylaşma fırsatları buldukları toplantıda, üyeler de iş dünyasındaki son gelişmeler ışığında genç girişimcilere ne şekilde destek olabileceklerini masaya yatırdı. Süreç içeresinde üye referanslarının genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilme noktasında ne şekilde değerlendirebilecekleri tartışıldı.

"Gençlerin vizyonu geleceğimize ışık tutuyor"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Toplantımıza büyük ilgi gösteren gençlerimize teşekkür ediyoruz, sizlerin bilinçli olması ve heyecanlı olması bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkartarak üyelerimizin ticaretini önce İlçe içinde, sonra İl içinde, sonra Türkiye çapında ve yurtdışında geliştirmek. Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirebilmek için istişare bizim çok değer verdiğimiz bir unsur. Gençlerin vizyonu geleceğimize ışık tutuyor. Sizlerden gelen görüş, talep ve önerileri çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılım gösteren genç girişimciler, Körfez Ticaret Odasının kaynaşma faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, bu toplantıların sayısının artırılmasını talep etti.