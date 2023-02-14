KTO depremzede istihdam komisyonu kurdu

Körfez Ticaret Odası tarafından ilçeye gelecek depremzedeler için istihdam komisyonu kuruldu. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bunlardan sonraki en önemli adım olan istihdam sorununu da Körfez Ticaret Odası olarak çözmeye kararlıyız. Kurduğumuz koordinasyon ekibi ile bu süreci en doğru şekilde yöneterek, depremzedelerimiz için elimizden geleni yapıyor olacağız" dedi.

Deprem felaketinin ardında afet bölgelerine çok sayıda tır, iş makinesi ve son olarak soba gönderecek olan KTO, Körfez’e gelecek depremzedelerin istihdam sorunu için de kollarını sıvadı. Kurulan deprem istihdam koordinasyon komisyonu ile ilk toplantı yapılarak, organizasyonun nasıl ilerleyeceği görüşüldü.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Ülke olarak bir yandan bölgedeki yaralarımızı sararken, bir yandan da kendi bölgemize gelen depremzedelerimizin ilçemizde kalacak yer ve elzem ihtiyaçlarını belediyemiz ortaklığında yürütüyoruz. Bunlardan sonraki en önemli adım olan istihdam sorununu da Körfez Ticaret Odası olarak çözmeye kararlıyız. Kurduğumuz koordinasyon ekibi ile bu süreci en doğru şekilde yöneterek depremzedelerimiz için elimizden geleni yapıyor olacağız. Amacımız depremzedelerimizi sosyal hayatlarına bir an önce adapte etmek olacak" dedi.