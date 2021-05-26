KTO Başkanı Öztürk: "İşletmelerin ilave desteklere de ihtiyacı vardır”

Mayıs Ayı meclis toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, nefes kredisinin umut kaynağı olduğunu ancak işletmelerin ilave desteklere de ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztür, normalleşme ile birlikte işletmelere sağlanacak olan desteklerin çok önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı hibe ve nefes kredisi, zor durumda olan işletmelere umut kaynağı olduğunu ifade eden Öztürk, pandemide faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firmalara nefes kredisinin önemli katkısı olacağını ancak yeni desteklere de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamada nefes kredisinin önemine değinen Öztür, “TOBB girişimi, hazine ve maliye bakanlığı ile ticaret bakanlığı desteğiyle çalışmaları başlatılan nefes kredisi için TOBB ve 365 oda/borsamızın kaynaklarını seferber etti. Böylesine zor bir süreçte hibe ve nefes kredisi gibi dinamiklerin harekete geçirilmesi KOBİ’lerimiz için büyük önem arz ediyor. Bu dönemde üye firmalarımızın uygun maliyet ve ödeme şartlarıyla nakit ihtiyacını giderebilmek için körfez ticaret odası olarak biz de 2020 yılı nefes kredisinde olduğu gibi 2021 yılı nefes kredisi sürecinde de en üst seviyede kaynak aktaracağız” dedi.

Pandemide kapanan ve faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremediğine işaret eden Öztürk, “Bu kapsamda talebimiz vergi ve prim borçlarının ötelenmesidir. Bu desteğin işletmelerimizin içinde bulundukları zorluklardan hızla kurtulmasına olanak sağlayacaktır. İlave desteklerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Özellikle yeme-içme sektörünün pandeminin başından bu yana kapalı olduğuna dikkat çekerek, sektördeki firmaların salgın döneminde en fazla zarara uğrayan kesim olduğunu söyledi. Öncelikli olarak kafe, restoran işletmelerimizin açık alanda servis yapabilecek şekilde açılması; otel ve düğün salonlarının ise açılma tarihlerinin ilan edilmesi sektörün faaliyetlerinin planlanması açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ayrıca turizm ve seyahat acenteleri ile eğitim sektörü için de özel desteklere ihtiyaç duyulduğunu bu konunun da hızla çözüme kavuşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında komite sunumları ve üye tanıtımları gerçekleştirildi.