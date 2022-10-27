KTO Başkanı Öztürk: "Adından söz ettirecek güzel projelere imza atmak için çalışacağız"

Körfez Ticaret Odası, seçimlerden sonraki ilk meclis toplantısını Mustafa Efe Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi. Seçimlerin saygılı şekilde tamamlandığını söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Adından söz ettirecek yeni ve güzel projelere imza atmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ekim ayı toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Demokrasinin en güzel göstergelerinden biri olan oda seçimlerini son derece düzenli, tertipli ve saygılı bir şekilde geçirdik. Seçim günü için oda olarak günler öncesinden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe seçim kurulu ile istişare toplantıları, güvenlik personelleri ile seçim öncesi provalar ve ikram hizmetleri sağlayan arkadaşlarımız ile düzenlemeleri gerçekleştirdik" dedi.

Güzel projelere imza atacaklarını söyleyen Öztürk, "Seçimlerimizi bitirdik. Artık bölgemize hizmet verme zamanı. Adında söz ettirecek yeni ve güzel projelere imza atmak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Prestijli projelere imza atacaklarından eminim"

Yeni döneminin ilk meclis toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Genç ve dinamik bir kadrodan oluşan yeni organ üyelerinin çok sayıda prestijli projelere imza atacaklarından eminim. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.