KPSS için ek sefer düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak KPSS sınavı için 13 ek sefer düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 18 Eylül Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirecek Kamuya Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı için 13 hatta düzenleyeceği ek seferler ile adayların ulaşımını sağlayacak. Bu çerçevede 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlarda pazar günü ek sefer uygulanacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00’ye kadar Umuttepe’ye çıkacak.