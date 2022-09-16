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KPSS için ek sefer düzenlenecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak KPSS sınavı için 13 ek sefer düzenlenecek.
KOCAELİ 16.09.2022, 11:51
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak KPSS sınavı için 13 ek sefer düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 18 Eylül Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirecek Kamuya Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı için 13 hatta düzenleyeceği ek seferler ile adayların ulaşımını sağlayacak. Bu çerçevede 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlarda pazar günü ek sefer uygulanacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00’ye kadar Umuttepe’ye çıkacak.
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|P
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|5
|10
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|4
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|9
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|5
|8
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|8
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|7
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|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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