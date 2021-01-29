Köylerdeki çalışmalar ihaleye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Köylere Fırın" projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere fırın inşa ediyor. Bakım ve onarımı da büyükşehir belediyesince yapılan fırın, köy konağı, cami, eski okul ve mezarlık yerleri için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce inşa edilen fırın, köy konağı, cami, eski okul ve mezarlık yerlerinin bakım ve onarımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ihale düzenlendi. Kocaeli geneli fırın, köy konağı, cami, eski okul, mezarlık gibi tesis binalarının tadilatı ve yapım işine 5 firma teklif verdi.