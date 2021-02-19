Köy yollarını açık tutma mücadelesi sürüyor

Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere dağıtılan 30 adet traktör kar bıçaklarıyla çalışma yapılarak köy yollarının açık tutulması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında yolların kapanmaması ve yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere köy yollarında da kar küreme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, köy muhtarları koordinatörlüğünde kent genelinde köylere dağıtılan traktörlere takılabilen kar bıçaklarıyla da yolların açık olması sağlanıyor. 12 yıldır köylerde traktörlerine takılan kar bıçaklarıyla grup köy yollarına bağlantı sağladıklarını belirten Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, köylerinde 1,5 metre kar olmasına rağmen kar bıçaklarıyla yollarını açtıklarını kar yağışı boyunca hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Köylerde hayatın normale döndüğünü ifade eden Öztürk, traktöre takılan kar bıçaklarıyla karla mücadelede büyük kolaylık sağladıklarını ifade etti. Kendi imkânlarıyla kar küreme yapamadıkları zaman Büyükşehir’den greyder ve loader iş makinesi desteği aldıklarını söyleyen köy muhtarı Öztürk, köy yollarının ve ara mahallerinin dahi açık olduğunu köyde yaşayan vatandaşların ihtiyacı olduğunda ambulansa da Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği kar bıçaklarıyla yol açtıklarını belirtti.

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla da yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 30 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor. vatandaşlar kendi traktörlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından takılan kar bıçaklarıyla köy yollarını açıyor.