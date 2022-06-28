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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
KOCAELİ 28.06.2022, 21:39
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Olay, Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan bir vatandaşın binadaki kötü kokudan şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bina içinde arama yaptı. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Kokunun sebebinin tespit edilememesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.