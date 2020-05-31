Köseköy’de alt yapı çalışmaları 15 Haziran’da tamamlanacak

Kartepe Köseköy Mahallesi’ndeki üç caddeyi yakından ilgilendiren alt yapı çalışmaları 15 Haziran’da tamamlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy Mahallesi’nde yer alan Atatürk, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak Caddelerinde gerçekleştirilen yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının inşa çalışmasının geldiği son durumu yerinde denetledi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın yer aldığı incelemelerde İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’dan projenin tüm detayları üzerine bir sunum alan Başkan Büyükakın, “Buradaki alt yapı çalışmalarımızı 15 Haziran gibi tamamlayacağız. Hemen ardından hızlıca Büyükşehir Belediyemizin ekipleri üst yapı çalışmasına başlayacak” dedi.

Köseköy Mahallesi’ndeki ev ve iş yerlerinde yoğun yağışlarda meydana gelebilecek sorunların önüne geçmek amacıyla yağmursuyu hattı planlandı. Aynı bölgede içme suyu hatlarının değişimi, su basıncının düzenlenmesi gibi eski hatlarının işletilmesindeki zorluklar nedeniyle içme suyu hattının da yenilenmesi gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Caddesi, Atatürk Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplam bin 155 metre yağmursuyu hattı inşaatının tamamlanmış olduğu bilgisini alan Başkan Büyükakın, hat ve ızgara imalatlarının devam etmesiyle birlikte projenin yüzde seksen oranında bitirildiği bilgisini aldı.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların üst yapısının Büyükşehir tarafından yapılacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu bölgemizdeki vatandaşlarımızdan aşırı yağışların olduğu dönemlerde su baskınlarıyla alakalı şikayetler geliyordu. Bu durumun son bulması için İSU Genel Müdürlüğümüz buradaki çalışmayı hızlı bir şekilde yaptı. Aşağı yukarı toplamda bir buçuk kilometrelik hem yağmur suyu hem de içme suyu ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bundan sonra bu bölgedeki su birikintilerine ve su baskınlara yönelik şikayet tamamen ortadan kalkacak” dedi.

Çalışmaların tamamlanması için ekiplerin ellerinden geleni yaptığına değinen Büyükakın, “Nasip olursa 15 Haziran gibi altyapının tamamen bitmesi için ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Alt yapı tamamlanınca Büyükşehir Belediyemizin ekipleri üst yapı için bölgeye girecekler. Bu bölgedeki hemşerilerimiz burada çok daha mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri altyapı çalışması biter bitmez alana girecek şekilde koordine oldu. Böylelikle en az zahmetle en büyük hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki çalışmanın tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşlarımızın mutluluğunu hedefliyoruz” diye konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Az önce ifade ettiği gibi bölgede bir su basması sorunu vardı. Bu proje ile birlikte bu sorun da tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu proje şu an tamamlanmak üzere. Köseköy Merkez Mahallemizin yaşadığı sorunlar bir problem olmaktan çıkacak. Bu güzel hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.