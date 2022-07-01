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Koruyucu Aile Günü’nde İMERA konseri

Başiskele Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çocuk şenliği ve İMERA konseri gerçekleştirildi.

KOCAELİ 01.07.2022, 16:11
Koruyucu Aile Günü’nde İMERA konseri

Başiskele Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çocuk şenliği ve İMERA konseri gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Başiskele sahilinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerle başlayan program renkli anlara sahne oldu. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü farkındalık etkinliğinde çocuklar, alanda kurulan şişme oyun parkında gönüllerince eğlenirken, bazı çocuklar da "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı", "Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkıdır" yazılı el dövizleri taşıdı. Etkinlikte büyükleri de unutmayan Başiskele Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen grubu İMERA’yı da vatandaşlarla buluşturdu. Grup İMERA konserine katılan müzikseverler güzel bir gün yaşadı. Konserde sevilen şarkılarının yanı sıra, kendilerine has yorumlarıyla seslendirdikleri eserleri Başiskeleli müzikseverlerin beğenisine sunan İMERA, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

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