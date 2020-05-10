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Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı

Kocaeli'de yaşayan Bülent Altıparmak, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan çocuklarının sürekli parka gitmek istemesi üzerine çaresiz kalınca evinin bahçesine çocuk parkı inşa etti. Parka kavuşan çocuklar, babalarından havuz yapmasını istedi.

Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı

Kocaeli'de yaşayan Bülent Altıparmak, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan çocuklarının sürekli parka gitmek istemesi üzerine çaresiz kalınca evinin bahçesine çocuk parkı inşa etti. Parka kavuşan çocuklar, babalarından havuz yapmasını istedi.

10 Mayıs 2020 Pazar 11:26
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Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan 43 yaşındaki Bülent Altıparmak, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerinden izin alarak ailesiyle birlikte evde kendilerini koruma altına aldı. Virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesiyle birlikte Altıparmak'ın evde kalmak zorunda olan Yaren ve Yağız isimli çocukları, sürekli oyun oynadıkları parka gitmek istedi. Çocukları için bir şeyler yapmak isteyen baba Altıparmak, hem zaman geçirmek hem de çocuklarının can sıkıntısını gidermek için evlerinin bahçesine çocuk parkı yapmaya karar verdi. Asıl mesleği kaynakçılık olan Altıparmak, herhangi bir deneyimi ve becerisi olmamasına rağmen marangozluğa soyunarak evdeki tahtalar ve malzemelerle ilk olarak kaydırak, daha sonra ise tahterevalli ve salıncak yaptı. 10 gün içinde yaptığı oyun gurupları ile evlerinin bahçesine küçük bir park inşa eden Altıparmak, kendi çocukları ile aynı binada yaşayan akrabalarının çocuklarının park özlemini giderdi. Parkı görünce mutlu olan çocuklar, korona virüs kısıtlamalarına takılmadan bina bahçesindeki parka çıkarak oynadıkları oyunlarla hoşça vakit geçiriyor.

Son Güncelleme: 10.05.2020 11:29
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