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Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı
Kocaeli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde, farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
KOCAELİ 15.12.2020, 10:11
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Kocaeli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde, farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
Kocaeli’de il genelinde korona virüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan çok sayıda kişiye ceza kesilirken, aranan suçlular da yakayı ele verdi. Dün, gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsleri ve minibüslerde sorgulandı. Bu kapsamda bin 541 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 92 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 633 araç kontrol edildi.
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