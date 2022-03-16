"Korkma" oyunu Körfez’de sahnelendi

Körfez Belediyesi, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyunu, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında Körfez’de sahnelendi. Oyunun sonunda oyuncu Ahmet Yenilmez’e plaket takdim eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İstiklal Marşımız, Anadolu’nun üzerine çöken bir karabasandan eşsiz bir kahramanlıkla kurtuluşumuzun şiiridir ve Türk’ün ateşle imtihanında gösterilen vatan savunmasındaki iradeyi ve iman gücünü anlatır. Bu anlamlı günde; Mehmet Akif Ersoy’u ve bu kutlu marşta söylendiği gibi, başları arşa değecek kadar ulvileşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.