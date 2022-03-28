Körfezliler sağlık yaşam yürüyüşünde buluştu

Körfez Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşlerini başlattı.

Tütünçiftlik Sahilinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Egzersiz hareketleri sonrası başlayan yürüyüş ile vatandaşlar Tütünçiftlik Sahilinden Derince Sahiline kadar yürüdü ve geri geldi. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bildiklerini belirten Başkan Söğüt, "Uzun zaman sonra vatandaşlarımızla birlikte yürümek, yürürken de sohbet etmek bizlere de iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.