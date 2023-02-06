Körfezliler depremzedelerin yardımına koşuyor

Körfez Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına destek büyüyor.

Başlatılan yardım kampanyası için giyim, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması gibi birçok ürün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kurulan koordinasyon merkezinde toplanıyor. Körfezliler, Kızılay’ın çağrısı ile birlikte kan ihtiyacına karşı da kurulan mobil kan merkezinde kan vermeye devam ediyor. Koordinasyon Merkezi’ni ve kan merkezini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yapılacak yardımları Kızılay ile birlikte bölgeye ulaştıracağız. Bölgedeki ihtiyaçları biliyoruz. Daha önce böyle büyük bir afeti yaşadığımız için deneyimimiz var. Özellikle battaniyeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kışlık kıyafetler, hijyen malzemeleri ve çocuk bezi noktasında eksikliklerini tespit ettik. Sabah saatlerinde başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Kızılay ekibiyle birlikte arkadaşlarımız yardımları kabul ediyor. Bunları hemen tıra yükleyerek afet bölgemize ulaştıracağız. Ayrıca Kocaelilileri kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bizleri afetlerden korusun" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ayrıca deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek olan Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyelerini de Kahramanmaraş’a uğurladı.