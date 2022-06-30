Körfezli pehlivanlar Kırkpınar’a uğurlandı

Bu yıl 661’incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan Körfez Belediyesi güreşçileri, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı program ile uğurlandı.

Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe’de düzenlenen programda, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz da katıldı. Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Ali Osman Baş ile antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz’ün de yer aldığı kafilede 14 pehlivan yer aldı. Güreşçilerle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Sporun her branşına ayrı bir değer veriyoruz ama ata sporumuz olan Yağlı Güreşler bizler için ayrı bir değere sahip. 14 pehlivanımız Kırkpınar’da yağlı güreşlere katılacak. Ben hepinize başarılar diliyorum. Yağmur dolayısıyla Taşköprü Güreşlerimizi ertelemek zorunda kaldık. Ama 21 Ağustos’ta Taşköprü Sevindikli Er Meydanımızda yağlı güreşlerimizi yapacağız. Bu bölge yağlı güreşleri seviyor" dedi.

Bu yıl 14 olan pehlivan sayısının artmasını beklediğini belirten Söğüt, "İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sporcu ile Kırkpınar’a katılacağız. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Allah derman versin. Başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum. İsmail Çırak başaltında güreşecek. Diğer sporcularımız da diğer dallarda yer alacak. Başarılı bir sonuçla geri döneceğiz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.