Körfezli kick boksçuların büyük başarısı

8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve veteranlar kategorilerinde İstanbul TÜYAP Fuar Alanında yapıldı. 42 ülkeden toplam 3 bin 549 sporcunun yer aldığı şampiyonada Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 1 birincilik, 3 de üçüncülük alarak toplam 4 derece büyük bir başarıya imza attı.

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş nezaretinde antrenörler Musab Yaman ile Sinem Karakaynak ile birlikte şampiyonaya katılan Körfez Gençlerbirliği sporcuları, milli takım yolunda da büyük bir adım atmış oldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda; Sudenaz Aydemir; Point Fight +65 kg Genç Bayanlar kategorisinde Dünya Kupası 1’ncisi, Sinem Karakaynak Point Fight 55 kg Büyük Bayanlar kategorisinde Dünya Kupası 3’üncüsü, Zeynep Sıla Doğan Full Contact 48 kg Genç Bayanlar kategorisinde Dünya Kupası 3’üncüsü ve Sudenaz Aydemir Kick Light +65 kg Genç Bayanlar kategorisinde Dünya Kupası 3’üncüsü oldu.