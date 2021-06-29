Körfezli ev hanımları amigurimi bebek ile kazanacak

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu, gıda komitesi işbirliğinde yaptıkları çalışma ile ilçedeki kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini kendi iş yerlerinde satarak ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacak.

Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurimi bebek yapımı ile ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulmaya başlandı. Hiçbir kâr amacı taşımadan sadece gönüllülük esası ile marketlerde satışı yapılan çalışma ile hem kadın girişimciliği destekleyerek hem de farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

KTO Mustafa Efe Konferans Salonunda pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda misafirin katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Kaymakamlığı daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve oda organ üyeleri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlçemizde kadın girişimciliğini arttırmak, farkındalık oluşturmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmak amacı ile belediyemiz ile işbirliği içinde süreci götüren KTO kadın icra kuruluna ve Körfez Ticaret Odası’na teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çalışmalar ile ilçemize renk geldi” dedi.

Tanıtım toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO başkanı Öztürk ise, “Göreve geldikleri günden bu yana kadın girişimciliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile pek çok çalışmaya imza atan kadın icra kuruluna gıda komitemiz ile ilçemiz adına çok güzel bir işe imza attılar. Her iki oda organ üyemize teşekkür ediyorum, umuyorum aynı heyecanla pek çok güzel çalışmaya imza atarsınız” diye konuştu.

Son olarak amigurimi bebek tanıtım toplantısında kadın icra kurulu adına konuşan icra kurulu üyesi Hazel Uzun, “KTO kadın icra kurulu olarak uzun zamandır emek verdiğimiz projemizin en önemli aşamasına gelerek kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunmaya başladık. Umuyoruz kadınlarımızın heyecanı hep bugün ki hali ile devam eder, biz kadın icra kurulu olarak yaptığımız projelerin sürdürülebilir olmasını sadece ilçemizde değil tüm Türkiye’ye örnek olmasını hayal ediyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen oda başkanımız Recep Öztürk’e, Körfez Belediye Başkanımıza, gıda komitemize ve tüm kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.