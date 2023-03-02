Körfez’in yeni spor tesisinde sona doğru

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe ve Kuzey mahallelerinin sınırında inşa edilen spor tesisinde sona yaklaşıldı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapımına başlanan ve 2 bin 560 metrekarelik alanda yükselen tesis içerisinde 350 metrekare basketbol sahası, 780 metrekare futbol sahası ve 220 metrekarelik fitness salonu yer alıyor. İnşaat çalışmalarının devam ettiği tesiste halı sahanın suni çimleri serilirken, basketbol potalarının da ağları takıldı. Tesisin çevre düzenlemesinin ardından en kısa sürede hizmete açılacağı öğrenildi.