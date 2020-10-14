Körfez’in köylerine modern yollar
KÖRFEZ BELEDİYESİ, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DE DESTEĞİ İLE KÖY YOLLARINI DAHA MODERN HALE GETİRİYOR. SON OLARAK ELMACIK KÖYÜ İLE RADAR CADDESİ ARASINDAKİ YOLDA DÜZENLEME YAPILDI, SICAK ASFALT DÖKÜLDÜ.
Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile köy yollarını daha modern hale getiriyor. Son olarak Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasındaki yolda düzenleme yapıldı, sıcak asfalt döküldü.
Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ilçedeki kırsal alanda kalan yollar, modern hale getiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışma sonrasında ana geçiş güzergahında yenilenmeyen bölüm kalmazken, Körfez Belediyesi ekipleri de köy içlerinde ve bağlantı yollarında düzenlemeler yaptı. Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik yolun yenilenmesi için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Elmacık Köyü’ndeki yolda trimer kazısı gerçekleştirilerek asfaltlama çalışması başladı.
Yolu kullanan vatandaşlar ise çalışmadan dolayı hem Körfez Belediyesi’ne hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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