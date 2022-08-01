Körfez’in en güzel fotoğrafları belirlendi

Körfez Belediyesi’nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve görsel arşiv oluşturmak adına düzenlediği 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda derece alan eserler belirlendi. 436 fotoğrafın katıldığı yarışmada birinciliği Hasan Zer’e ait fotoğraf kazandı.

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasına, profesyonel ve amatör toplam 436 eser ile katılım sağlandı. 15 Temmuz itibariyle son katılım tarihinin tamamlanması ile birlikte jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Toplam 436 fotoğrafın katıldığı yarışmada, ilk etapta teknik şartnameye uygun olanlar ayrıldı ve 300’e yakın fotoğraf tek tek incelendi. Fotoğraflar için 2020 yılından önce çekilmiş olmaması ve Körfez sınırları içerisinde çekilmiş olması şartı arandı.

Jüri üyeleri tarafından katılımcı isimlerinin saklı tutularak yapıldığı değerlendirme, 5 ayrı tur halinde yapıldı ve en son finale kalan fotoğraflar arasından ilk 3, mansiyon ve jüri özel ödülü belirlendi.

Değerlendirme sonucunca birinciliği Hasan Zer kazanırken, ikinciliği Arzu İbranoğlu, üçüncülüğü ise Hasan İçel kazandı. Mansiyon ödülleri İsa Cida ve Sare Kural’ın olurken, Jüri Özel Ödülünün sahibi ise Murat İbranoğlu oldu. Ayrıca yarışmada 36 esere sergileme ödülü verilirken, 6 eser için de satın alma gerçekleştirildi. Dereceye giren tüm eserler; Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden de açıklandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez’in eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel fotoğraflar ile güzel bir kent arşivi oluşturduk" dedi.