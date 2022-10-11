Körfez’in bütçesi 698 milyon TL

Körfez Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 698 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşiminde, 2023 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt, gelir ve gider tablosunu meclis üyeleri ile paylaşarak, 2023 yılının proje ve hizmetlerde artış yılı olacağını belirtti. 2022 yılı bütçesinin 289 milyon TL olarak planlandığını belirten Başkan Söğüt, "Pandemi, dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanmalar, işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle 2 defa ek bütçe yaptık ve bütçemiz 435 milyon TL’ye çıkmıştı. Bu artışlar devam ettiği için 2023 bütçemiz de yüzde 60’lık bir artışla 698 milyon 500 bin TL olarak belirledik. Geçen mecliste zaten detaylı bir şekilde bütçedeki kalemleri görüştük, konuştuk. Bu bütçe içerisinde personel giderlerimiz 300 milyon TL. Yüzde 30’unu yatırıma ayırdık. Mal ve hizmet alımını da ilave edersek; personel gideri hariç toplamda 330 milyon TL civarında bir yatırım söz konusu. Kapalı spor salonumuz, kültür evlerimiz, gençlik merkezimiz, Tütünçiftlik Kent Meydanı gibi önemli projeleri 2023 yılı içerisinde bu bütçe ile birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 yılı bütçemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Söğüt’ün konuşması sonrasında bütçe kalemleri oylandı.